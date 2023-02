RC Lens - Mercato : Deiver Machado justifie sa prolongation

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Pour sa seconde saison sous le maillot lensois, Deiver Machado réalise de très bonnes performances. À 29 ans, le défenseur latéral gauche colombien est l’un des hommes forts de l’effectif de Franck Haise. Le 31 janvier 2023, l’ancien joueur de Toulouse a signé un nouveau contrat de 3 ans et demi, soit jusqu’en juin 2026 avec le RC Lens. Pour la première fois depuis l’officialisation, il revient sur cette décision. Pour le site “Lensois.com“, Deiver Machado s’est exprimé : « Je suis heureux ici. Tout le monde m’a ouvert les bras. On a des objectifs, notamment celui de très bien s’installer en Ligue 1. Ensuite, en se plaçant bien en championnat, on pourra aller chercher l’Europe. La Champion’s League ou l’Europa League, on travaille pour ça. On a une bonne équipe pour y parvenir. » 🚨 OFFICIEL ! Diever Machado prolonge son aventure au RC Lens jusqu’en 2026 ! ❤️💛



Pour résumer Deiver Machado est revenu sur sa prolongation avec les Sang et Or. À cette occasion, le Colombien justifie sa décision. Pour le site “Lensois.com“, Deiver Machado s’est exprimé et évoque son bien être chez les Sang et Or.

