RC Lens – Mercato : Deiver Machado se rapproche, le coup des Sang et Or validé à 100%

Ce samedi matin, La Voix du Nord confirme à son tour l'arrivée imminente et pour 1,5 M€ du défenseur colombien Deiver Machado (Toulouse FC, 27 ans) au RC Lens. Le piston gauche aurait même déjà quitté le stage des Violets à Navata (Espagne) pour rejoindre la Gaillette.

Garande est dithyrambique sur Machado

Ancien coach de Machado au Téfécé, Patrice Garande vante les mérites de son ex défenseur : « Il était un joueur essentiel dans le système à trois défenseurs centraux en qualité de piston gauche. C'est un homme attachant, adorable. Pour un entraîneur, c'est un bonheur. Il arrive le matin, il a la banane, et il n'est jamais blessé ».

Et Garande vend les « qualités incroyables et le volume de jeu intéressant » de l'ancien joueur de la Gantoise, arrivé libre il y a un an. « Il est capable de faire des allers-retours sur le côté. Il a des qualités de dribble et de percussion très importantes. Et il a encore une marge de progression très importante, notamment dans la finition et les centres ».