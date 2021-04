RC Lens - Mercato : derrière Medina et Badé, un autre Sang et Or fait rêver l'Europe

La formidable saison du RC Lens pourrait prendre une nouvelle tournure ce dimanche. En effet, si les Sang et Or battent le mal-classé lorientais à Bollaert cet après-midi, ils pourraient prendre trois points d'avance sur l'OM pour la 5e place et faire un pas de plus vers une qualification européenne. Cet exploit pour un promu vaut à ses principaux joueurs d'être courtisés. On parle souvent des défenseurs Facundo Medina et Loïc Badé mais La Voix du Nord explique que Cheick Doucouré a également une longue liste de courtisans.

Suivi par une "ribambelle de clubs" en Europe

"Prometteur en L2 où il a fait ses gammes pendant deux ans, il a changé de braquet en L1 cette saison. Il s'est imposé au point de devenir indispensable, puisqu'à sept journées de la fin et avant la réception de Lorient, il est le milieu lensois le plus utilisé (2.122 minutes de jeu en 27 matches, dont 24 titularisations)."

"Sa marge de progression est relevée par Massadio Haïdara, son équipier à Lens et avec la sélection malienne. "Il a vraiment beaucoup progressé au niveau tactique, dans ses choix", appuie le défenseur. Qui estime que pour Doucouré, suivi par une ribambelle de clubs en Europe et dont la cote ne cesse de grimper alors qu'il est sous contrat jusqu'en 2024, l'histoire est déjà belle. Et on n'en est qu'au début."