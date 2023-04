RC Lens - Mercato : deux courtisans de Facundo Medina sont identifiés !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Sous contrat avec le RC Lens jusqu'en juin 2026, Facundo Medina (23 ans) réalise une grande saison avec les Sang et Or (29 apparitions, 3 buts, 4 passes décisives). Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à l'instar de son coéquipier Kévin Danso, les prestations de l'international argentin (2 capes) attirent l’œil.

Aston Villa et Brighton chauds pour le plus Lensois des Argentins

Si de nombreux clubs en Angleterre, en Espagne et en Italie envoient des émissaires à Bollaert-Delelis pour superviser Facundo Medina, on connait l'identité d'au moins deux des équipes de Premier League très intéressées par l'ancien joueur du CA Talleres.

En effet, selon Ignazio Genuardi, spécialiste du Mercato passé notamment par But ! Football Club, Aston Villa et Brighton seraient particulièrement attentifs à la situation de Medina en vue d'une offensive sur le Mercato d'été 2023. Ligue des Champions ou pas, l'été risque d'être animé dans l'Artois...

Régulièrement supervisé par des clubs espagnols et italiens, #Medina (#Lens) a aussi été remarqué du côté de la PL. Plusieurs clubs anglais sont attentifs aux prestations de l’international argentin, Aston Villa étant notamment sur le coup avec Brighton. #Mercato #RCL — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) April 20, 2023

Alexandre Corboz

Rédacteur