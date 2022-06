RC Lens - Mercato : deux départs actés, un troisième en vue pour 25 M€ minimum ?

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est la révélation lensoise de la saison ?

La conférence de presse du RC Lens a été riche en enseignements hier après-midi. Celle-ci a été si instructive qu’un petit détail a failli passer inaperçu. Et pourtant, Florent Ghisolfi a annoncé que Boubakar Camara et Jonathan Varane n'étaient pas conservés cet été. Un troisième départ et non des moindres pourrait survenir très rapidement : Cheick Doucouré.

Varane et Camara non conservés

Comme évoqué hier soir, Crystal Palace toucherait au but dans ce dossier. Si RMC Sport avance que le club anglais devrait débourser 21 millions d'euros, L’Équipe fait avoir que l’opération pourrait rapporter, bonus compris, un minimum de 25 M€. Foot Mercato ajoute que rien n’est toutefois encore acté.

