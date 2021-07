RC Lens - Mercato : deux grandes nouvelles pour Franck Haise

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

Le transfert de Raphaël Varane à Manchester United sera bientôt bouclé. Selon L’Équipe, ce départ va rapporter gros au club espagnol puisque le défenseur des Bleus devrait être cédé autour de 50 M€.

Sur cette indemnité, le quotidien sportif confirme que le RC Lens devrait toucher un reliquat au titre de l'indemnité FIFA de formation. Reste à savoir combien par rapport au montant total de l’indemnité déboursée par les Red Devils. Mais il s’agit déjà évidemment d’une excellente nouvelle pour les finances du club artésien.

Autre bonne nouvelle pour Franck Haise en vue du mercato : le compte MSV Foot assure qu’il ne manque plus que le pourcentage à la revente avant d’officialiser l’arrivée de Kevin Danso au RC Lens. Le défenseur d’Augsbourg serait le remplaçant de Loïc Badé chez les Sang et Or.

Monsieur Ghisolfi a effectué un gros travail, il ne manque plus que le pourcentage à la revente avant d’officialiser l’arrivée de Kevin Danso au Racing Club de Lens. #RCLens #Augsburg #Ligue1UberEats pic.twitter.com/0dk18gpJVn — 𝙈𝙎𝙑 𝙁𝙤𝙤𝙩 🗞 (@MSVFoot) July 26, 2021