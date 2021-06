RC Lens – Mercato : deux grands d'Europe s'intéressent à Gaël Kakuta

Zapping But! Football Club RC Lens : les joueurs en fin de contrat en 2021

S'il n'a pas toujours été très régulier avec le RC Lens cette saison, Gaël Kakuta (29 ans) est quand même parvenu à confirmer dans l'Artois sa belle saison de relance du côté d'Amiens. Auteur de 11 buts et 5 passes décisives en 36 matchs de Ligue 1, l'ex « Zidane black » pourrait bien s'offrir un nouveau challenge dans un grand club européen.

Une belle vente à prévoir pour Kakuta ?

Baladé par Chelsea aux quatre coins de l'Europe, en réussite au FC Séville jusqu'à son exil en Chine, l'enfant prodige de la Gaillette intéresserait le Sporting Lisbonne, champion du Portugal en titre, selon les informations de O Jogo.

Le média lusitanien est cependant très prudent, faisant état d'une concurrence anglaise avec Newcastle. Les Magpies auraient même fait de Kakuta l'une des priorités du Mercato estival. Du côté du Racing, on peut déjà se frotter les mains face à la possible plus-value. Le 26 mai dernier, les Sang et Or avaient pris soin de lever l'option d'achat fixé par Amiens à 5 M€.