RC Lens – Mercato : deux grosses touches pour Facundo Medina ?

Apparu à 23 reprises en L1 depuis son arrivée l'été dernier en provenance du Talleres de Cordoba, Facundo Medina s'est vite imposé au RC Lens. Et ses prestations sont suivies. A 22 ans, l'Argentin intéresserait le FC Porto, selon le compte MSV Foot.

« Le FC Porto apprécie beaucoup le profil de Facundo Medina. Les dirigeants portugais aimeraient remplacer Chancel Mbemba par l’international argentin du Racing Club de Lens. » La même source croit savoir que la Fiorentina est aussi sur le coup. A suivre...

