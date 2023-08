RC Lens - Mercato : les Sang et Or s'attaquent à deux Brésiliens, dont un coéquipier de Payet

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

En cette fin de mercato estival, le RC Lens tente encore de finaliser certains dossiers. Et l'un d'entre-eux, comme cela a été évoqué dans divers médias, concerne le poste de latéral gauche. Deux joueurs brésiliens A en croire les informations de footmercato, les solutions ne manqueraient pas pour Franck Haise, l'entraîneur des Sang et Or. En premier lieu avec Ulisses Garcia, international suisse appartenant aux Young Boys de Berne. En second lieu avec deux joueurs brésiliens. Le premier d'entre-eux serait un défenseur d'Augsbourg, en Allemagne, répondant au nom de Iago. L'autre serait Lucas Piton, âgé de 22 ans, qui, lui, évolue au Vasco de Gama. A suivre. Podcast Men's Up Life Pour résumer Le RC Lens, qui se déplace au Parc des Princes samedi afin d'y affronter le PSG, est encore à la recherche de certains éléments avant la fin du mercato estival. Et selon les informations de footmercato, plusieurs pistes seraient étudiées.

Benjamin Danet

Rédacteur