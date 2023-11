RC Lens – Mercato : Diarra règle son avenir, les Sang et Or définitivement sur la touche !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

L’été dernier, son nom avait fait l’objet d’un feuilleton du côté du RC Lens. Il était même l’une des priorités de Franck Haise et avait mal vécu de ne pas être autorisé à partir par son club de Strasbourg. La fiche du RC Lens sur But! Football Club Le RCSA a retourné Habib Diarra Presque trois mois ont passé depuis la fin du Mercato et Habib Diarra (19 ans) a visiblement bien digéré le véto de Marc Keller de le laisser rejoindre l’Artois. Si, sportivement, le début de saison du milieu international U19 a été compliqué par quelques soucis physiques, l’amour du RCSA s’est matérialisé par un nouveau contrat signé ce jeudi. Initialement lié à Racing jusqu’en juin 2027, Habib Diarra a prolongé d’une saison son bail en Alsace. Du côté des Sang et Or, on avait finalement misé sur Andy Diouf (ex-Bâle) et Nampalys Mendy (libre) pour combler le vide laissé par le départ de Seko Fofana même si le RC Lens était prêt à sortir plus de 15 M€ sur le pari Diarra… ✍️ 𝐇𝐚𝐛𝐢𝐛 𝐃𝐢𝐚𝐫𝐫𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐥𝐨𝐧𝐠𝐞 𝐞𝐧 𝐁𝐥𝐞𝐮&𝐁𝐥𝐚𝐧𝐜 !



Pur produit de la Racing Mutest Académie, Habib Diarra (19 ans) a prolongé son contrat jusqu'en juin 2028 ! 💙 — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) November 23, 2023 Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris. Podcast Men's Up Life Pour résumer Le RC Strasbourg est parvenu à prolonger Habib Diarra, cible du RC Lens cet été. Un joli coup de la part du club alsacien alors que le milieu de 19 ans était un pari que les Sang et Or voulaient vraiment tenter pour remplacer Seko Fofana.

Alexandre Corboz

Rédacteur