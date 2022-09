RC Lens – Mercato : Djiku fait le point sur son avenir, sa venue en joker compromise ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Cité comme joker possible du RC Lens pour remplacer Jonathan Gradit (victime d'une fracture de la clavicule), Alexander Djiku (RC Strasbourg, 28 ans) n'est pas vraiment pressé de quitter l'Alsace. Reconnaissant avoir d'abord la Coupe du Monde « dans un coin de (sa) tête », l'international ghanéen est également revenu sans trop de regret sur son faux départ à Hoffenheim. Djiku attend désormais la fin de son contrat pour partir de Strasbourg « J'ai des objectifs individuels pour ma carrière et j'espère les atteindre. Mais ma tête n'a jamais été à l'envers (…) Je cherchais un projet ambitieux, européen mais aussi épanouissant pour ma famille et il ne s'est pas présenté (…) Hoffenheim a proposé quelque chose, on a étudié la proposition mais je n'ai pas signé là-bas. Cela n'a pas été une grosse déception. J'aurai d'autres opportunités ». Désormais, Alexander Djiku attend la fin de son bail pour décider de sa future destination et n'a pas prévu de départ à court terme : « A mon âge, je suis dans la meilleure forme de ma carrière. Je veux que ma progression soit constante et il faut savoir passer des étapes. Cela ne s'est pas fait, mais cela sera certainement le cas la saison prochaine car je serai en fin de contrat ».

Djiku envisage de partir libre de Strasbourg Dans les colonnes de L'Equipe, Alexander Djiku (RC Strasbourg, 28 ans) a évoqué son avenir. Le Ghanéen ne semble pas considérer la possibilité de partir avant le Mondial en tant que joker médical... Le RC Lens, sur les rangs, est prévenu.

Alexandre Corboz

Rédacteur

