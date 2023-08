RC Lens - Mercato : double coup dur pour Garcia et De Ketelaere, 2 nouvelles pistes activées ?

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Coup dur pour le RC Lens, tombé hier soir tard. Par un communiqué officiel publié par l'AEK Athènes, le club artésien a appris que Levi Garcia, initialement sous contrat jusqu'en 2025 avec le club grec, avait prolongé jusqu'en 2028. Le Racing en avait fait sa piste prioritaire pour remplacer Loïs Openda et avait l'accord du joueur de 25 ans. Selon L’Équipe, cette prolongation peut mettre un terme aux négociations. Le RCL activerait alors deux autres pistes qui mènent à deux buteurs francophones... dont l’un d’eux ne devrait pas être Charles de Ketelaere ! Retrouvez toute l'actualité du RC Lens De Ketelaere vers l'Atalanta L’attaquant belge de l’AC Milan se rapproche de l’Atalanta Bergame. « Charles De Ketelaere ouvre la porte au projet Atalanta Bergame, affirme Sacha Tavolieri sur Twitter. Le Diable Rouge ne veut et ne voulait pas quitter l’AC Milan, encore moins l’Italie mais… Travailler et progresser au sein du football italien sous Gian Piero Gasperini dans le cadre d’un prêt plaît au Belge, qui a donné le feu vert pour avancer dans les discussions avec les Bergamasques. » 🇧🇪🔴⚫️ Charles De Ketelaere ouvre la porte au projet Atalanta Bergame!

Comme annoncé depuis le 11 juillet, le #DiablesRouges ne veut & ne voulait PAS quitter le #MilanAC, encore moins l’Italie mais…

🚦🇮🇹 Travailler & progresser au sein du football italien sous Gian Piero… pic.twitter.com/i7ZGeHRpG3 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 2, 2023

