RC Lens - Mercato : douche froide pour Doucouré, une chance pour l'OM ?

Ouvert à toutes les propositions mais pas désireux de rebâtir un effectif juste pour renflouer ses caisses, le RC Lens a décidé de fixer un prix élevé pour Cheick Doucouré. C'est qu'au milieu de terrain, c'est Seko Fofana qui bénéficie d'un bon de sortie de la part des dirigeants sang et or, pas le Malien de 22 ans. Le club qui voudra ce dernier devra donc débourser 30 M€. Et il semblerait que ça en refroidisse beaucoup, notamment le principal courtisan du joueur.

En effet, d'après The Sun, Crystal Palace aurait décidé de lorgner d'autre joueur. Les dirigeants des Eagles ont les moyens de payer une telle somme mais ils ne sont pas convaincus que le joueur vaille autant. Une vraie douche froide pour Doucouré, qui s'était mis d'accord avec eux pour un futur contrat. Mais peut-être une chance pour ses autres courtisans, dont l'OM, même si le club provençal n'a pas 30 M€ à mettre sur un joueur...

