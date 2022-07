RC Lens - Mercato : Doucouré à Crystal Palace, c'est officiel !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

"C’est un enfant de La Gaillette qui prend son envol ! Après 4 années passées au Racing, de la couveuse sang et or à l’effectif professionnel, Cheick Doucouré s’en va relever un nouveau défi sous les couleurs du club anglais de Crystal Palace. À 22 ans, le milieu défensif, ratisseur en chef de l’entrejeu, laisse une trace indélébile dans le cœur des supporters artésiens", peut-on lire sur le communiqué du club lensois. 🔄 Il se considère lui-même comme un enfant du Racing et ici personne n'oubliera son aura. Emblème du renouveau lensois, @C_DoucoureOff rejoint @CPFC.



Le meilleur pour toi Cheick, tu seras toujours le bienvenue chez ̶n̶o̶u̶s̶ toi !



👉 https://t.co/ua04w7vMtc#FierDEtreLensois pic.twitter.com/9M7Rg3jP2c — Racing Club de Lens (@RCLens) July 11, 2022

Pour résumer Le RC Lens a officialisé ce lundi le départ de Cheick Doucouré pour Crystal Palace. Arrivé en janvier 2018 en provenance de l'AS Real Bamako, le milieu de terrain malien aura passé quatre ans et demi chez les Sang et Or.

Fabien Chorlet

Rédacteur

