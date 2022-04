RC Lens - Mercato : Doucouré évoque ses grandes ambitions d'avenir

Zapping But! Football Club RC Lens : que penser de la première convocation de Clauss en équipe de France ?

Arrivé au RC Lens en janvier 2018 en provenance de l'Académie Jean-Marc Guillou, Cheick Doucouré va probablement quitter le RC Lens cet été. Comme le rapporte la Voix du Nord, le milieu de 22 ans – dont le contrat coure jusqu'en juin 2024 - pourrait s'envoler vers un grand club européen pour environ 10 M€.

La C1, le Mondial... Et un Ballon d'Or africain

Dans les colonnes du quotidien local, l'intéressé a évoqué sa volonté d'imiter Yaya Touré : « J'aimerais faire sa carrière, jouer la Ligue des Champions, une Coupe du Monde avec mon pays, être au moins une fois Ballon d'or africain. Ce sont de grands objectifs mais il ne faut pas se donner de limites ».

Si Cheick Doucouré a une certitude, c'est qu'il quittera les Sang et Or non sans y garder un certain attachement : « Le RC Lens m'a vu grandir, je suis comme un fils du club, je garderai ses valeurs. Je reviendrai toujours et ce sera comme si je venais à la maison ».

