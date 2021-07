RC Lens - Mercato : du nouveau dans la quête du successeur de Badé !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le RC Lens tiendrait enfin le remplaçant de Loïc Badé, parti au Stade Rennais pour 20 millions d’euros. Kevin Danso (22 ans) pourrait rejoindre les Sang et Or dans les prochains jours. Le défenseur central autrichien, sous contrat jusqu’en 2024 avec le FC Augsbourg, a demandé à son club de le laisser rejoindre le RC Lens.

D’ailleurs selon Foot Mercato, le joueur ne vient plus aux entraînements depuis la semaine dernière, c’est ce qu’a indiqué Stefan Reuter, l’entraîneur d’Augsbourg : “Nous avons organisé une séance d'entraînement pour lui à Augsbourg pour samedi, mais Kevin ne s'est pas présenté.” Selon le média allemand Kicker, les deux clubs discuteraient pour finaliser les derniers détails de ce dossier.

Lens ne lâche pas l'affaire pour Kevin Danso https://t.co/LXXCuBuVLE — Foot Mercato (@footmercato) July 22, 2021