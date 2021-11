RC Lens - Mercato : du très lourd dans les tribunes de Bollaert contre Angers ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Premier à s'élancer lors de la 15e journée de Ligue 1, le RC Lens n'est pas parvenu à remettre la marche avant à Bollaert face au SCO Angers (2-2). Malgré tout, ce résultat ne remet en rien en cause le bon début de saison des Sang et Or... Ainsi que celui de leurs adversaires du soir.

Preuve de la bonne santé des deux équipes : l'insider MSV Foot, très bien renseigné sur les arcanes lensoises, nous apprend qu'il y avait de nombreux poids lourds européens en tribune pour superviser des joueurs des deux équipes.

En effet, le Spartak Moscou, le Bayer Leverkusen, le PSV Eindhoven ou encore Wolfsbourg avaient tous envoyés des émissaires à Bollaert sans que l'on ne sache l'identité des joueurs ciblés.

Des recruteurs du Spartak Moscou, du Bayer Leverkusen, du PSV Eindhoven et de Wolfsburg seront présents ce soir à Bollaert d’après mes informations. #RCLSCO #Ligue1UberEats — ?￰ンラᆭ? ?￰ンラᄐ?￰ンリチ (@MSVFoot) November 26, 2021