RC Lens - Mercato : en plus de Samba, une nouvelle recrue est bouclée !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le RC Lens, qui a déjà enregistré les arrivées d'Adam Buksa, Jimmy Cabot, Salis Abdul Samed et Lukasz Poreba et qui vient de trouver un accord avec Nottingham Forrest pour le transfert de Brice Samba, est en feu depuis le début du mercato estival.

Brice Samba n'est pas le seul joueur qui devrait rejoindre le club sang et or dans les prochaines heures. En effet, selon les informations du journal, L'Equipe, l'attaquant du Club Bruges, Loïs Openda, devrait également s'engager avec le RC Lens. Même si le montant du transfert n'a pas filtré, il serait important. Prêté au Vitesse Arnhem ces deux dernières saisons, le néo-international belge, par son profil de vitesse et de puissance, vient remplacer Arnaud Kalimuendo, qui a fait son retour au Paris Saint-Germain cet été.

INFO L'ÉQUIPE. L'attaquant du Club Bruges Loïs Openda, qui vient de marquer son premier but en sélection nationale, va s'engager en faveur du RC Lens. https://t.co/SCzsqr78hd pic.twitter.com/LjeiCjAnB5 — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 4, 2022

Pour résumer L'attaquant belge du Club Bruges, Loïs Openda, prêté au Vitesse Arnhem ces deux dernières saisons, devrait s'engager avec le RC Lens. Même si le montant du transfert n'a pas filtré, il serait important.

Fabien Chorlet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life