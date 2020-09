RC Lens - Mercato : encore deux départs pour équilibrer les comptes ?

Le RC Lens cache bien son jeu. Révélations de ce début de saison en L1, les Sang et Or ont surpris par leur solidité sur le rectangle vert et pourraient en faire de même pour boucler le mercato estival. L’Équipe, dans son édition du jour, explique que le promu artésien pourrait encore recruter en attaque. À ce titre, un attaquant évoluant dans un grand club espagnol pourrait être prêté cet été ou l’hiver prochain. En attendant, il faudra essayer de vendre.

Radovanovic est gourmand

Pour le moment, L'Équipe explique que l’équilibre financier est privilégié et deux départs sont encore attendus d’ici au 5 octobre prochain : ceux d’Aleksandar Radovanovic et de l’attaquant Cyrille Bayala. Le premier aimerait rebondir en L1. Le SC Amiens était bien venu aux renseignements mais le club picard n’a plus donné suite depuis plusieurs jours. Bayala, lui, serait plus ouvert pour son futur point de chute.