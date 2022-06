RC Lens - Mercato : encore un bon coup des Sang et Or ?

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Cabot serait-il une bonne pioche pour remplacer Clauss ?

Hier, on vous annonçait que le RC Lens suivait avec intérêt un jeune élément en partance de l'Olympique Lyonnais. Cette fois, et comme le souligne le site Footmercato, c'est un jeune milieu de terrain ivoirien de l'En Avant Guingamp, Mouhamed Dosso, qui serait dans l'oeil des superviseurs du RC Lens.

Le joueur n'a pas encore signé de contrat pro et le FC Lorient, Le Havre, Caen et le Stade Brestois se sont montrés intéressés. Mais c'est bel et bien le RCL qui aurait la pole dans ce dossier.

A suivre.

Pour résumer Le RC Lens, qui devra recruter malin cet été pour confirmer son excellente dernière saison, semble également préparer l'avenir avec des jeunes joueurs de qualité. Et si l'on se fie à certaines rumeurs, un milieu de terrain de Guingamp pourrait rejoindre l'Artois.

Benjamin Danet

