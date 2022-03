RC Lens - Mercato : et un nouveau club anglais sur Seko Fofana !

Zapping But! Football Club RC Lens : que penser de la première convocation de Clauss en équipe de France ?

Hier, nous avons relayé l'information selon laquelle Newcastle serait sur les rangs pour recruter Seko Fofana en fin de saison. Sous contrat jusqu'en 2024, le capitaine du RC Lens réalise un tel exercice qu'il semble très peu probable qu'il soit encore sang et or en 2022-23. Le PSG, l'OL, l'AC Milan, Watford et désormais les Magpies... Les courtisans ne manquent pas, ce qui devrait contribuer à faire grimper les enchères.

Surtout que le compte Twitter MSV Foot vient d'ajouter un nouveau nom à la liste des clubs intéressés : Tottenham. Les Spurs sont dirigés par un Antonio Conte qui a affronté Fofana lorsqu'il jouait à l'Udinese. Basés à Londres, une ville attirante pour les Français, ambitieux, dirigés par un entraîneur réputé pour son perfectionnisme et son exigence, ils présentent beaucoup davantage, hormis le fait de disputer la Champions League. Cela suffira-t-il à convaincre Seko Fofana ?

Mercato | Tottenham d’Antonio Conte suit attentivement la situation de Seko Fofana. L’entraîneur italien apprécierait particulièrement le profil du milieu de terrain ivoirien qu’il a d’ailleurs connu en Serie A. #TottenhamHotspur #RCLens pic.twitter.com/qOhiZfC8mN — 𝗠𝗦𝗩 𝗙𝗼𝗼𝘁 (@MSVFoot) March 30, 2022

