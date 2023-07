RC Lens - Mercato : Fofana à Al-Nassr, ce serait imminent !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Une question de jours. Et peut-être d'heures. Le milieu de terrain du RC Lens, Seko Fofana, c'est une évidence, n'a jamais été aussi proche de signer en Arabie saoudite, à Al-Nassr. Ce soir, le quotidien l'Equipe fait le point sur le dossier et ne laisse plus planter trop de doutes quant à son issue. 20 millions d'euros pour le RCL ? Extrait : "Les négociations se poursuivent et sont dans les mains des avocats, le directeur général du club saoudien ayant négocié en fin de semaine dernière à Paris l'arrivée du milieu croate de l'Inter Milan Marcelo Brozovic à Riyad. L'international ivoirien (28 ans, 8 sélections) devrait suivre dans la foulée, sauf contre temps de dernière minute, pour un contrat estimé à trois saisons et un salaire annuel net de 15 M€." Et l'Equipe d'ajouter que l'opération financière, une fois la part de la plus-value reversée à l'Udinese (ancien club de Fofana), devrait toucher près de 20 millions d'euros nets et économiser sur sa masse salariale. Podcast Men's Up Life Pour résumer Dans un article consacré aux deux dossiers chauds du RC Lens, ceux de Seko Fofana et de Loïs Openda, le quotidien l'Equipe en dit plus sur la situation du milieu de terrain Sang et Or. Qui n'a jamais été aussi proche d'un départ de l'Artois.

