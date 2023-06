RC Lens - Mercato : Seko Fofana a envoyé de très mauvais signaux à ses dirigeants

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Arrivé à Lens en 2020 en provenance de l’Udinese pour 10 M€, Seko Fofana n’a jamais été aussi proche de faire ses valises. Selon L’Équipe, l’international ivoirien (28 ans) n’est bel et bien pas opposé à l’idée de rejoindre l’Arabie saoudite, lui qui dispose d’un bon de sortie si toutes les parties s’y retrouvent. « La puissance financière du PIF (Public Investment Fund), qui détient 75 % d’Al-Nassr, laisse à penser que ce pourrait être le cas, même si les sommes évoquées sur les réseaux sociaux (40 M€) ne nous ont pas été confirmées », précise le quotidien sportif.

Fofana a donné des signaux très négatifs à sa direction

Du côté de Sports Zone, le pessimisme est encore plus de mise. « Les derniers échos font état d’un très grand pessimisme de la direction du RC Lens sur le dossier Seko Fofana, ardemment désiré par Al-Nassr, explique le compte Twitter. Le capitaine des sang et or va vraisemblablement quitter le navire, Lens ne pouvant pas refuser une telle offre. La décision revient à Seko Fofana, qui a donné des signaux très négatifs à sa direction au cours des dernières heures. »

