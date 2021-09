RC Lens - Mercato : Fortes s'en va, clap de fin pour les Sang et Or ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

➡️ Auteur de 56 matchs sous les couleurs lensoises, prépondérant dans l’accession à la Ligue 1 et la belle 7e place, le robuste défenseur Steven Fortes rejoint @kvoostende sous forme de prêt avec option d'achat. Bonne saison Steven ! #Mercato pic.twitter.com/cBhFyMZb3k — Racing Club de Lens (@RCLens) August 31, 2021

Ce départ devrait marquer la fin du Mercato du RC Lens... A moins qu'un ultime départ surprise (Corentin Jean ? Simon Banza?) n'intervienne en attaque après la signature d'Arnaud Kalimuendo (prêté par le PSG) plutôt tôt dans la journée.