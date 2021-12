RC Lens – Mercato : Franck Haise a une petite crainte pour cet hiver

Zapping But! Football Club RC Lens - La question de la semaine

Si le RC Lens n'a pas encore officialisé sa signature (et attend sans doute la date du 1er janvier pour le faire), Patrick Berg (Bodo/Glimt, 24 ans) devrait bien renforcer l'effectif des Sang et Or dès janvier.

« Je souhaite garder mes éléments forts mais je ne maîtrise pas tout »

Attentif à l'avenir, notamment sur certains postes (milieu et attaquant), le Racing ne dégainera toutefois pas à tout va comme l'a fait savoir Franck Haise hier en conférence de presse : « Certes, il va y avoir la CAN, mais le but n’est pas de se dire : « On va prendre des joueurs » car la CAN va durer pour certains 15 jours, 3 semaines, un mois puis ces joueurs vont revenir. L’objectif n’est pas d’avoir 26 joueurs pour qu’au final seulement 16 ou 17 soit dans le turn-over ».

Ce qui n'est pas exclu en revanche, c'est qu'on assiste à quelques départs... Et pas seulement celui, évoqué de Corentin Jean. Le coach Lensois a d'ailleurs reconnu que le club ne pourrait pas forcément dire non à tout : « Concernant les possibles départs, je souhaite garder mes éléments forts, mais je ne maitrise pas tout ». Forcément, la question va se poser pour Seko Fofana, qui, bien qu'il veuille rester et finir la saison, peut faire l'objet de quelques offres XXL en janvier.