RC Lens - Mercato : Franck Haise dans le viseur d'un club de Premier League !

Zapping But! Football Club RC Lens : pourquoi Haise fait aussi peu jouer Berg ?

En France, la cote de Franck Haise a cessé de grimper depuis la saison dernière, celle de la confirmation dans l'élite. Après avoir fait monter le Racing Club de Lens (en le dirigeant pendant seulement deux matches), après l'avoir installé dans l'élite avec un jeu chatoyant, le technicien prouve aujourd'hui qu'on peut bien jouer en Ligue 1 tout en ayant des résultats. Et forcément, ces bons résultats en série attirent le regard...

Notamment en Premier League, où Brighton, selon The Gardian, aurait coché son nom sur ses tablettes. Le club du sud de l'Angleterre vient de perdre Graham Potter, parti à Chelsea. Il est en train d'étudier les profils de plusieurs candidats et le Lensois aurait de bonnes chances d'être retenu, même si on ne connaît pas sa position, lui qui s'épanouit vraiment en Artois. Le quotidien anglais assure que le favori est le Norvégien Kjetil Knutsen, qui réalise des miracles avec Bodo/Glimt, petit club du nord du pays qui fait désormais sa loi face à Rosenborg, Brann Bergen et autres Molde...