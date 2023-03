RC Lens – Mercato : Franck Haise évoque un retour de Varane chez les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Il y a quelques jours, dans un entretien à GQ, Raphaël Varane (Manchester United, 29 ans) a évoqué son avenir, ouvrant notamment la porte à un retour dans son club formateur : « Je finirai ma carrière soit à Madrid, soit à Manchester, soit à Lens. C’est sûr que je ne ferai pas d’autre club. Mais Madrid, ça me paraît compliqué, on n’y revient pas en général. Le plus probable aujourd’hui c’est que je finisse à Manchester ou Lens ». Haise espère un gros cadeau pour récupérer Varane Présent en conférence de presse à deux jours de Rennes – Lens, Franck Haise a été invité à réagir à cette déclaration... ouvrant la porte en grand au jeune retraité des Bleus mais sans trop y croire pour autant : « La qualité, à la fois du joueur, et humaine de l’homme, sont top niveau. Le club a eu la chance de l’accompagner dans sa jeunesse au début de son parcours. Je ne sais pas si le club ou moi-même auront la chance de l’accompagner sur la fin de ce parcours, mais ce que je sais c’est qu’il nous faudrait des gros cadeaux pour récupérer monsieur Varane alors qu’il est encore sous contrat pour quelques années à Manchester United !»

Alexandre Corboz

Rédacteur

