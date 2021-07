RC Lens - Mercato : Franck Haise fait un nouveau point sur le marché sang et or

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

Hier, le Racing Club de Lens a été tenu en échec à deux reprises par Le Havre (2-2). Plutôt satisfait du contenu de ces matches ainsi que des performances de ses jeunes joueurs, Franck Haise a accepté de faire un point mercato avec les journalistes. Qui lui ont demandé où en étaient les négociations pour la venue de Kevin Danso (Augsbourg). Sans rentrer dans le détail, le technicien a rappelé que le Racing était soumis aux mêmes contraintes que les autres.

« Le mercato, on travaille dessus, mais on est aussi dans une situation particulière. On ne va pas acheter des joueurs à 20 millions alors que le foot est en crise financière. Le club a été dans l’obligation de vendre Loïc Badé. Moi je suis l’entraîneur et on travaille avec mon staff avec les joueurs que nous avons. Si on a encore un renfort dans les prochaines semaines, je serai très content mais les cordons de la bourse sont ce qu’ils sont et on est obligé de recruter intelligemment. »

