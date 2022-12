RC Lens – Mercato : Franck Haise réfléchit à du sang neuf

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Besoins :

Si l'arrivée de Julien Le Cardinal (ex-Paris FC) a comblé le vide laissé par la blessure de Jimmy Cabot au poste de piston droit, le RC Lens mène encore une réflexion sur deux postes : défenseur central et avant-centre. Concernant le poste de stoppeur, le Racing – qui a pu compenser la blessure de Jonathan Gradit par le replacement réussi de Massadio Haïdara – peut être tenté d'anticiper l'avenir et les possibles attaques sur Kévin Danso et Facundo Medina. Devant, les Sang et Or étudient la possibilité de remplacer Adam Buksa, out jusqu'au mois de février. « On va attendre, on va réfléchir, il nous faut tous les éléments pour bien réfléchir », a notamment martelé Franck Haise. Pour le reste du Mercato, c'est à Grégory Thil de faire le boulot...

Moyens :

Passé sans encombres devant la DNCG, le Racing n'a plus de soucis d'argent depuis l'arrivée aux manettes de Joseph Oughourlian. Le patron du fonds d'investissement Amber Capital a les moyens de compenser et même de faire une augmentation de capital le cas échéant. Le fera-t-il cet hiver pour permettre à son club d'aller chercher la Ligue des Champions ? Même si les enjeux financiers sont immenses, avec les dotations de la C1, on voit mal le président lensois faire n'importe quoi. Si l'arrivée de Julien Le Cardinal en joker pour un peu moins de 2 M€ a prouvé une chose, c'est bien que Lens sait investir de manière raisonné et raisonnable. Dans l'Artois, on ne fait ses coups à 6-10 M€ qu'en été...

Le dossier-clé de l'hiver : le dilemme de l'attaquant

Si le RC Lens peut encore s'appuyer sur les excellents Florian Sotoca et Loïs Openda, la réflexion de prendre un « 9 » de complément est bel et bien réelle. Il faut dire que, s'il est performant en joker, Wesley Saïd est quand même régulièrement sur le flanc. Adam Buksa, lui, manquera au moins deux mois de compétition suite à sa blessure. Alors oui, le Racing n'est pas spécialement mal chaussé si ses titulaires parviennent à enchaîner et son classement en Ligue 1 le prouve (2e) mais pour un club qui a érigé l'anticipation comme l'une des clés de son succès, il est bien évident que le vivier offensif est un peu léger (même si Alexis Claude-Maurice peut aussi dépanner devant...).

Les pistes du Mercato : Felix Torres (Santos Laguna), Formose Mendy (SC Amiens), Alexander Djiku (RC Strasbourg), Kiki Kouyaté (FC Metz), Ken Nkuba (Charleroi).