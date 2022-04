RC Lens - Mercato : Franck Haise tient le remplaçant de Clauss !

Zapping But! Football Club RC Lens : comment expliquer la baisse de régime de Fofana ?

Le RC Lens réalise une très bonne saison en championnat. Les hommes de Franck Haise sont encore en course pour aller chercher une place européenne la saison prochaine. Alors que la fin de saison approche, certains joueurs lensois attirent de nombreuses convoitises à la suite de leurs performances. Pour anticiper ces départs, les dirigeants lensois ont déjà conclu un accord pour une arrivée.

"L'Équipe" annonce que l’ailier du SCO d'Angers Jimmy Cabot a trouvé un accord pour rejoindre le RC Lens la saison prochaine. Alors que les différentes parties négociaient depuis plusieurs mois, un montant d’environ deux millions d’euros sera déboursé par les Sang et Or dans cette transaction. Cabot viendra renforcer l’effectif lensois et aussi compenser un fort probable départ de Jonathan Clauss.

🔴 BREAKING ! Accord total pour le transfert de Jimmy Cabot au RC Lens !



L’ailler du SCO arrivera contre un chèque de 2M€. 💰



(L’Equipe) pic.twitter.com/BYBKnJAxoE — Actu Ligue 1 🇫🇷 (@ActuL1_) April 25, 2022

Pour résumer Les Sang et Or ont trouvé leur première recrue pour la saison prochaine. Le RC Lens a trouvé un accord avec Jimmy Cabot. L'ailier droit d'Angers viendra renforcer l'effectif lensois la saison prochaine et compenser le départ probable de Clauss.

