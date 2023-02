RC Lens - Mercato : Fulgini est déjà fou, bonne nouvelle avant Nice !

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Le RC Lens a réalisé un gros coup sur le gong du mercato hivernal en faisant signer Angelo Fulgini. L’ancien milieu de terrain du SCO d’Angers est arrivé tard en Artois et serait déjà excité comme une puce d’avoir rejoint les Sang et Or. À l’instant, c’est signé pour Angelo Fulgini !!! Contrat d’une durée de 4 ans et demi. Il est comme un fouuuuuuuuuuu, heureux !! Il attend les instructions pr passer sa VM. Fulgini est LENSOIS », a affirmé Mohamed Toubache-Ter hier soir sur Twitter. Par ailleurs, Thomas Léonard a été nommé pour arbitrer le choc entre le RC Lens et l’OGC Nice, pour le compte de la 21e journée de L1 (21h). L'officiel n’a dégainé aucun carton lors des deux matches du RC Lens qu’il a arbitrés cette saison : lors de la 1ère journée à Bollaert contre Brest (3-2) et à Angers (1-2, 14e journée de Ligue 1). Il a aussi arbitré Nice autant de fois pour 2 défaites, à Clermont (0-1) puis à Rennes (1-2). À l’instant, c’est signé pour Angelo Fulgini !!!



