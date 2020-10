RC Lens – Mercato : Gaëtan Robail aurait revu sa position pour un départ

Habitué à travailler dans l'anticipation quand à il s'agit de Mercato, le RC Lens semble néanmoins flairer les bons coups pour la fin de son Mercato. L'Equipe a confirmé l'information de Telefoot concernant une possible arrivée à venir d'Arnaud Kalimuendo an prêt avec option d'achat.

Robail finalement partant pour un an

Le recrutement du jeune attaquant du PSG de 18 ans fournit un peu plus le secteur offensif de Franck Haise qui va devoir dégraisser. Et le premier visé est bien évidemment Gaëtan Robail. Ces derniers jours, l'intérêt de Valenciennes, son ancien club, avait filtré, mais il n'est pas le seul si l'on en croit l'Equipe.

Selon le quotidien sportif, Robail serait « très demandé par plusieurs formations de L2 et non des moindres ». Surtout, le joueur lensois serait désormais « ouvert à un départ pour une saison ». La donne a donc changé après avoir laissé passer le message il y a quelques jours, via la Voix du Nord, qu'il n'envisageait pas de quitter les Sang et Or.