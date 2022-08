RC Lens – Mercato : Galatasaray déjà prêt à oublier Ganago pour une ex piste de l'OM

Cité à l'OM même s'il n'a jamais été une possibilité aussi concrète qu'Alexis Sanchez, Dries Mertens (35 ans) est toujours sur le marché. L'international belge, qui n'a toujours pas prolongé son contrat à Naples, pourrait bien rebondir dans l'effectif d'un autre grand nom du football européen.

En effet, si l'on en croit le spécialiste italien du Mercato Nicolo Schira, c'est aujourd'hui les turcs de Galatasaray qui mènent la course pour récupérer Mertens. Le club stambouliote exerce notamment un gros pressing sur l'attaquant belge pour le convaincre de jouer en Super Lïg turque. Selon ce même journaliste, le lobbying de Galatasaray serait même sur le point de fonctionner avec l'imminence d'un accord pour un contrat de deux ans (1+1) du Diable rouge.

Avec le prêt de Mostafa Mohamed au FC Nantes, Galatasaray a libéré une place pour un nouvel attaquant. Les Turcs lancent des hameçons de partout comme en atteste la récente approche menée au RC Lens pour Ignatius Ganago...

#Galatasaray leading the race to sign Dries #Mertens as a free agent. Gala are pushing to convince the belgian forward to sign for the turkish club. #transfers https://t.co/35QuPKPumw

⏳ Dries #Mertens to #Galatasaray as a free agent is at the final stage. Last details on the formula of the contract (1+1 or 2-years). #transfers https://t.co/35QuPKPumw