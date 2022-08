RC Lens - Mercato : Ganago trop cher pour le SB29 ?

Zapping But! Football Club RC Lens - INFO BUT! : deux clubs majeurs sur Seko Fofana !

En début de journée, le site Lensois.com a révélé que le Stade Brestois suivait Ignatius Ganago. Cela parce que l'entraîneur des Bretons, Michel Der Zakarian, a expliqué en conférence de presse qu'il attendait de ses dirigeants le recrutement d'un attaquant. Et comme le Camerounais est poussé vers la sortie chez les Sang et Or, où il ne s'est pas imposé depuis son arrivée en 2020 en provenance de l'OGC Nice...

Mais l'attaquant de 23 ans, sous contrat jusqu'en 2024, n'est pas encore parti pour le Finistère. Et pour cause : le Racing attendrait 5 M€ pour le libérer de ses deux dernières années de contrat. Soit la valeur que Transfermarkt attribue à Ganago. Et un million de moins que le montant du chèque signé par le RCL à l'été 2020 pour l'arracher aux Aiglons. Cinq millions, c'est le record du SB29 en matière d'indemnité de transfert. Les Bretons ont versé deux fois une telle somme, les deux à l'été 2020, pour Franck Honorat et Steve Mounié.