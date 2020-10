RC Lens - Mercato : Ghisolfi a déjà repéré les recrues de demain

Le RC Lens ne perd pas son temps. Auteurs d’un début de saison canon en L1 avec une 3e place sur le podium, les Sang et Or préparent le derby du Nord contre le LOSC le dimanche 18 octobre en clôture de la 7e journée de L1. En attendant, Florent Ghisolfi a profité de la trêve internationale pour participer à un tournoi de détection de jeunes âgés de 13 à 18 ans du côté de la Guinée.

« Nous avons vu beaucoup de jeunes avec d’énormes qualités. Ici, même dans la rue, ça joue partout. Après la détection, il y a eu 4 à 5 joueurs qui ressortent du lot. Ces éléments, on va continuer de les suivre. Il n’y a pas d’urgence au RC Lens en ce moment. Peut-être qu’on va organiser des essais prochainement en France, c’est un cheminement classique, il n’y a pas de transfert dans l’urgence. Ces joueurs ont des qualités intrinsèques et on a vu que aussi que sur le plan moral, ils ont du répondant », assure le coordinateur sportif du RC Lens dans des propos relayés par Lensois.com.

« On essayera de faire venir ces joueurs à Lens dans les jours à venir », précise Alseny Larssen Bangoura, directeur d’Akbetty-Sports, qui organise le tournoi en partenariat avec le Racing.