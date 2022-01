RC Lens - Mercato : Ghisolfi a mis la main sur un sacré joker en attaque

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

Le RC Lens repart de l’avant. Après avoir éliminé le LOSC aux forceps mardi à en Coupe de France, les Sang et Or ont surfé sur cette dynamique pour s’offrir le scalp du Stade Rennais hier, toujours à Bollaert (1-0).

« On a accentué notre maîtrise collective en seconde période et, la maîtrise, ça use l’adversaire », a résumé Franck Haise, dont les changements de joueurs, à l’heure de jeu, ont été déterminants, comme face à Lille. Cette fois, c’est Wesley Saïd qui a fait la différence, en reprenant adroitement la huitième passe décisive de Jonathan Clauss en L1.

« J’ai vu “Jo” Clauss déborder sur le côté, a raconté le buteur du soir, je sais qu’il aime centrer fort au premier, j’ai patienté et je suis passé devant le défenseur. C’est difficile pour un défenseur d’enlever des centres qui arrivent aussi forts. On se comprend bien avec “Jo” là-dessus, la connexion est bonne.» Haise a adoré. « J’ai dit à Wesley qu’il serait un super joker et il est à fond dans le projet, a savouré le coach du RC Lens. C’est un très joli but, avec un super déplacement dans le dos du défenseur pour piquer au premier poteau. »

