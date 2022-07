RC Lens - Mercato : Ghisolfi compare Poreba à une recrue de l’été dernier

Zapping But! Football Club RC LENS - INFO BUT! : La menace se précise pour Facundo Medina

Le RC Lens continue de se renforcer au milieu de terrain. Les dirigeants viennent d’officialiser la venue de l’international espoir polonais, Lukasz Poreba. À 22 ans, il inscrit son nom dans le futur de l’entrejeu lensois pour les cinq prochaines saisons, jusqu’en juin 2027. Le directeur sportif du club a fait une comparaison entre sa nouvelle recrue et un joueur recruter l’été dernier.

Sur le site du club, Florent Ghisolfi s’est exprimé : « Malgré son jeune âge, il a déjà de l’expérience et du leadership naturel. Il reste néanmoins un joueur à développer, et à amener à maturité pour la Ligue 1. Un projet comme nous avons pu le mettre en place pour Christopher Wooh la saison passée. A lui d’être acharné dans le travail et ambitieux. Witamy Lukasz ! »

💬 Arnaud Pouille : « Un joueur extrêmement prometteur qui affiche déjà un sérieux bagage en division 1 polonaise et sélection espoir. »



💬 Florent Ghisolfi : « Lukasz Poreba est un milieu très connecté au jeu. Avec un important volume de course et de jeu. »#FierDEtreLensois — Racing Club de Lens (@RCLens) July 1, 2022

Pour résumer Alors que Lukasz Poreba a été officiellement annoncé comme recrue ce vendredi 1er juillet, Ghisolfi le compare à une recrue de l’été dernier. Le projet que veux mettre en place le RC Lens avec ce joueur est le même qu'avec Christopher Wooh.

