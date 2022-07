RC Lens - Mercato : Ghisolfi explique pourquoi Openda a choisi les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est la révélation lensoise de la saison ?

Le RC Lens a frappé un grand coup sur le marché des transferts en recrutant l'attaquant du Club Bruges, Loïs Openda, qui s'est engagé avec le club artésien pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu'en juin 2027.

"Il a eu la conviction que le projet du RC Lens était le bon pour son évolution"

Sur le site officiel des Sang et Or, le directeur sportif lensois, Florent Ghisolfi, a expliqué pourquoi le prometteur attaquant belge a choisi de rejoindre le RCL cet été. "L’arrivée de Loïs au RC Lens est une énorme satisfaction. Je veux d’abord féliciter nos équipes qui ont œuvré dans chaque secteur pour réussir ce recrutement. Loïs est un joueur au potentiel très important, il était sollicité par de nombreux clubs européens. Il a rapidement eu la conviction que le projet du RC Lens était le bon pour son évolution. Loïs est un attaquant de percussion et de déséquilibre. Généreux dans ses efforts et ses courses pour l’équipe. Et adroit devant le but avec toutes les surfaces. Il a surtout en lui cette agressivité offensive, qui va parfaitement coller avec l’ADN sang et or. Il est prêt à faire du Lens !"

