RC Lens – Mercato : Ghisolfi prépare bien un coup surprise en janvier !

Si, avec l'arrivée de Patrick Berg (Bodo/Glimt), le RC Lens a déjà anticipé en grande partie son Mercato d'hiver, cela n'empêche pas les Sang et Or de rester à l'affût sur le mois de janvier... Et pas seulement dans l'optique de préparer le Mercato d'été.

Alors que Franck Haise et les médias locaux assurent désormais qu'il ne se passera plus grand chose dans l'Artois, l'insider MSV Foot - souvent très juste dans le Mercato du RC Lens – est beaucoup moins catégorique. En interne, cela travaille encore beaucoup et tout n'est pas conditionné au départ espéré de Corentin Jean.

« Je peux d'ores et déjà vous assurer qu'il y aura au minimum encore une recrue au Racing Club de Lens. Pas plus d'informations pour le moment », affirme l'insider belge. Pour la suite, il faudra patienter un peu donc...

