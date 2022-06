RC Lens, PSG - Mercato : Ghisolfi tente le tout pour le tout avec Kalimuendo

Zapping But! Football Club RC LENS - INFO BUT ! Djaniny comme surprise du chef ?

Avec 12 buts en 34 matches de Migue 1, Arnaud Kalimuendo a une nouvelle fois donné satisfaction aux dirigeants Lensois après une saison en prêt. Polyvalent mais indéboulonnable en tant que titulaire, l’international espoir s’est parfaitement adapté au système de Franck Haise comme ailier, second attaquant ou numéro 9.

Cette saison, Kalimuendo retourne dans son club formateur. Il a déclaré il y a quelques semaines qu’il était prêt à jouer sa chance à Paris et s’imposer dans le groupe. Même si les chances qu’il reste parmi les Sang et Or sont quasi-inexistantes, Florent Ghisolfi, coordinateur sportif, tente le tout pour le tout.

Kalimuendo (encore) priorité du RC Lens

L’insider Mohamed Toubache-Ter annonce que l’ancien joueur de Bastia tente depuis 48h un coup de poker et « y met ses tripes » pour essayer de garder l’attaquant français à Lens. La mission sera difficile mais Lens donne tout pour arracher le joueur à Paris.

Le dialogue pourrait exister entre les deux clubs puisque le PSG fait partie des candidats de longue date pour Seko Fofana. Affaire à suivre…

Flo Ghisolfi tente depuis 48H un dernier coup de poker dans le dossier Kalimuendo sans trop y croire, reconnaissant que pour cette fois-ci, il sera très difficile d’obtenir gain de cause.



Actuellement en France, le DS lensois y met ses tripes. #RCLens — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) June 21, 2022

