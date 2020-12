RC Lens - Mercato : Gillet en remet une couche amère sur son départ

Pilier du RC Lens au cours de la remontée du club artésien en Ligue 1 cette saison, Guillaume Gillet (36 ans) a été laissé au bord de la route cet été. Ce choix assumé des dirigeants des Sang et Or n’a pas été tout à fait compris par le milieu de terrain même s’il a plutôt bien rebondi du côté de Charleroi.

« À l’heure d’aujourd’hui, à Charleroi je m’épanouis. Je vis encore de beaux moments de joie. Et ça, c’est la meilleure chose qui pouvait m’arriver. C’est vrai que ça a été difficile pour moi de quitter Lens, a-t-il expliqué dans des propos relayés par Lensois.com. Et il y a des similitudes entre Charleroi et Lens, surtout au niveau des supporters. Ils nous manquent beaucoup parce qu’avoir du public ça décuple les émotions. J’ai réussi à rebondir grâce à Charleroi, et je leur en suis redevable. »

Gillet n'a pas de date limite

Ce même Gillet est tellement regonflé à bloc qu’il n’a pas encore arrêté de date précise pour sa retraite. « Tout est encore ouvert. Actuellement, je me sens très bien que ce soit physiquement ou mentalement. Je prends beaucoup de plaisir dans cette équipe, dans ce club, a-t-il poursuivi. Je le répète, c’est un des seuls clubs en Belgique qui m’a donné l’opportunité de revenir en Pro League. Je les remercie de m’avoir fait confiance, de m’avoir donné cette chance. Aujourd’hui, j’essaie de leur rendre sur le terrain. J’ai joué pas mal de matches depuis le début de saison, on fait un très bon début de championnat donc tout est positif, je n’ai pas envie de penser maintenant à arrêter, à donner une date limite à ma carrière. »