RC Lens - Mercato : Gradit au Real Madrid, Sotoca joue avec les rumeurs !

Dans le vestiaire des Sang et Or, l'ambiance est toujours au beau fixe. Alors que les rumeurs autour de Seko Fofana, Gaël Kakuta ou Ignatius Ganago s'accentuent sur la fin du Mercato au RC Lens, Florian Sotoca a rigolé en conférence de presse de cette période un peu folle. « Je serai ravi qu'il prenne la place de Rudiger ou de Militao » Très proche du défenseur Jonathan Gradit, qu'un bruit de couloir un peu fou a envoyé au Real Madrid, l'attaquant artésien a estimé qu'il serait logique que l'ancien défenseur de Caen soit ciblé par des clubs de cette envergure : « C'est simplement mérité pour lui. Voilà, cela fait trois saison que c'est le plus régulier de nous tous. On en parle un peu moins mais je serai ravi qu'il prenne la place de Rudiger ou de Militao », a glissé l'ancien Grenoblois.

Alexandre Corboz

Rédacteur

