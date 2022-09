RC Lens - Mercato : Gradit out, un joker devrait débarquer !

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est le meilleur Sang et Or de la saison ?

La mauvaise nouvelle a été confirmée par Franck Haise en personne en conférence de presse d’après match contre Troyes (1-0) : Jonathan Gradit souffre d'une « sale fracture de la clavicule », dixit l’entraîneur du RC Lens. Le défenseur central des Sang et Or a été victime d’une faute évidente d’Erik Palmer-Brown.

Alors que Christopher Wooh a été vendu à Rennes cet été, Haise a dû improviser une solution, en faisant descendre Massadio Haïdara à droite de sa défense à trois, pour faire entrer Przemyslaw Frankowski à gauche. Pour ne pas rester au stade du bricolage permanent, le RC Lens a bien l’intention de recruter un joker.

« Le joker, on y réfléchit toujours. On n’a pas attendu cette blessure pour se dire qu’on avait cette option, a expliqué Haise dont les propos sont relayés par Lensois.com. Mais pour le moment, on a des joueurs qui connaissent le poste et qui peuvent y jouer comme Jean Onana ou Steven Fortes. On va se poser tranquillement, on ne fera rien dans la précipitation. Mais si on doit faire, on fera. »