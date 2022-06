RC Lens - Mercato : gros coup de froid pour la piste Jonathan Clauss à Chelsea

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

S'il lit la presse, Jonathan Clauss va passer de l'euphorie au désespoir en moins de 24 heures. En effet, hier, on a appris que Chelsea avait supervisé à cinquante reprises le latéral droit du RC Lens ces dernières années. Ce qui laissait à penser que les Blues allaient passer à l'attaque pour le recruteur, eux qui pourraient perdre leurs deux défenseurs droits, César Azpilicueta et Reece James, cet été.

Mais ce jeudi, donc, c'est la douche froide. Les médias anglais confirment déjà qu'Azpilicueta est plus proche de prolonger avec Chelsea que de s'engager avec le FC Barcelone. Pas si grave car, vu son âge (bientôt 33 ans), Thomas Tuchel songe à l'intégrer à sa défense centrale à trois éléments. Le plus ennuyeux pour Clauss, c'est que Reece James devrait également prolonger ! Le nouveau propriétaire, Todd Boehly, le verrait comme un joueur-clef du fait de son passé au club et il tient à ce qu'il s'engage sur la durée.

Reece James is in talks with #Chelsea over a new contract. Not agreed yet, but a new five-year deal with a significant pay rise is expected.



[@caughtoffside] — The Blues Express (@Thebluesexpress) June 23, 2022

Pour résumer Supervisé une cinquantaine de fois par Chelsea, le défenseur du RC Lens Jonathan Clauss (29 ans) pourrait ne jamais y mettre les pieds. En effet, les Blues seraient en passe de prolonger leurs deux latéraux droits, César Azpilicueta et Reece James.

Raphaël Nouet

Rédacteur