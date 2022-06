RC Lens - Mercato : gros coup dur pour Buksa

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est le meilleur Sang et Or de la saison ?

L’histoire entre Adam Buksa (25 ans) et le RC Lens ne pouvait pas plus mal commencer. Alors qu’il va rejoindre la Ligue 1 en provenance du New England Revolution aux États-Unis, l’attaquant polonais vient de se blesser à la cheville avec sa sélection, lors des matchs de Ligue des Nations. Selon la presse polonaise, Adam Buksa sera indisponible pendant environ huit semaines, ce qui pourrait remettre en doute sa participation à la pré-saison avec le RC Lens.

« Peut-être qu’Adam Buksa pourra revenir plus tôt. Heureusement, ce diagnostic a été posé rapidement et la blessure ne s’est pas aggravée », a déclaré le sélectionneur de la Pologne, Czesław Michniewicz. « J’espère qu’en France, il gagnera sa place dans l’équipe et qu’en septembre il viendra au stage d’entraînement après avoir déjà joué à Lens ».

Le médecin de la sélection a confirmé qu'Adam Buksa ne jouerait pas face à la Belgique. Il était sorti blessé au match "aller" et aurait une légère fracture au niveau de l'articulation de la cheville. Il pourrait manquer la pré-saison avec le RC Lens — 𝗣𝗶𝗹𝗸𝗮 & 𝗡𝗼𝘇𝗻𝗮 🇵🇱 (@FootPolak) June 13, 2022

