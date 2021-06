RC Lens - Mercato : grosse concurrence pour Sporar (Sporting)

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Ce dimanche, la presse portugaise annonce que le Sporting a des vues sur Gaël Kakuta. Le meneur de jeu du RC Lens a réalisé une très belle saison et a vu son option d'achat levée. Le Lillois de naissance n'est donc plus amiénois mais bien Sang et Or pour les trois prochaines saisons. Ce qui n'empêche pas les recruteurs étrangers de le lorgner.

O Jogo écrit que le Sporting proposerait son attaquant slovène Andraz Sporar en échange de Kakuta. Seulement, le joueur, même s'il sort d'une saison délicate qui l'a vu être prêté en janvier à Braga, a également une touche en Turquie. Fenerbahçe offrirait 7,5 M€ pour lui. Une somme qui semble légèrement en dehors du marché et qui incite à prendre cette rumeur avec des pincettes. Mais si les Sang et Or veulent Sporar, ils vont devoir passer la vitesse supérieure.

Andraz Sporar interessa ao Fenerbahçe.



Segundo informações do "TRT Spor", o clube turco 🇹🇷 iniciou conversas com o emblema leonino. pic.twitter.com/gb0c4sNxV8 — transfers_football (@transfersfootb1) June 20, 2021