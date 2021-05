RC Lens – Mercato : Haise a déjà un premier dossier épineux à régler

Zapping But! Football Club RC Lens : les enjeux de la rencontre face au LOSC

Si le RC Lens est pour l'instant focalisé sur la course au Top 5, les Sang et Or doivent déjà anticiper certains dossiers sensibles de l'été. Comme le rapporte France Football, le club nordiste va devoir rapidement trancher le cas de Wuilker Farinez, prêté avec option d'achat (1,5 M€) par le club colombien de Millonarios.

Farinez souhaiterait rester en Europe

Titulaire au Parc des Princes du fait de la défection de Jean-Louis Leca, l'international vénézuélien ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait... Et serait dragué par certains clubs d'Amérique du Sud.

Dans les colonnes de l'hebdomadaire, son agent Gerardo Garcia a fait le point : « On respecte beaucoup Lens. Ils ont l’option d’achat. On ne doit pas parler avec eux car ils sont en train de jouer des matches très importants. On ne va pas les perturber maintenant. Florent (Ghisolfi) fait du bon boulot. Pour nous, l’objectif c’est de rester ici. Le 2e objectif c’est que l’équipe termine bien la saison. Il faut attendre la décision de Lens.»