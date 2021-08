RC Lens - Mercato : Haise a déniché le remplaçant de Mauricio

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Si le Racing Club de Lens devrait être attentif au marché des transferts jusqu'à sa fermeture le 31 août afin de trouver un attaquant du profil d'Arnaud Kalimuendo, reparti au PSG à l'issue de son prêt, il ne bougera pas pour trouver un successeur à Tony Mauricio. Ce dernier s'est engagé avec Sochaux pour les trois prochaines saisons mais le vide qu'il a laissé dans l'effectif a déjà été comblé, à en croire Franck Haise.

« Ismael (Boura) a déjà œuvré l’an passé, a expliqué l'entraîneur des Sang et Or au site Lensois.com. Quant à David Pereira Da Costa, il est amené a gagner du temps de jeu puisque Tony (Mauricio) est parti. On sait que David monte en puissance et c’est logique qu’il ait plus de temps de jeu. C’est bien qu’il marque. On a d’autres jeunes, mais la marche entre l’entrainement, la N2 et la L1 est importante. Il y en a qui s’entrainent bien avec nous même si je vais resserrer l’effectif. »

