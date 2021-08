RC Lens – Mercato : Haise a mis son véto au départ d'une promesse de la Gaillette

Zapping But! Football Club RC Lens : les joueurs en fin de contrat en 2021

Si le RC Lens a bien conscience que la dernière ligne droite du Mercato peut être animée avec quelques départs, le club n'est pas non plus prêt à faire n'importe quoi. Notamment concernant les jeunes de son centre de formation comme le prometteur milieu offensif portugais David Costa (20 ans).

Sous contrat jusqu'en juin 2024 et sollicité par le Panathinaïkos (D1 grecque), qui souhaitait se le faire prêter, le jeune Sang et Or – buteur lors de la préparation face à Udinese – ne quittera pas la Gaillette cet été.

En effet, selon l'insider MSV Foot, à l'origine de la rumeur et bien calé sur le Mercato lensois, le Racing a poliment décliné l'intérêt du Pana. Franck Haise compte sur David Costa pour prendre de l'envergure cette saison.

Le club grec a pris des renseignements, il n’est pas possible de voir David Costa rejoindre le Panathinaikos, Lens ne verrait pas son départ vers la Grèce d’un bon œil. #RCLens #Panathinaikos https://t.co/9meXokjnCR — ?￰ンルホ? ?￰ンルᄂ?￰ンルᄅ ? (@MSVFoot) August 12, 2021