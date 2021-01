RC Lens - Mercato : Haise suit un défenseur de MLS et ancien du VAFC

Zapping But! Football Club RC Lens : nos voeux pour les Sang et Or en 2021

Si Franck Haise est plutôt content de son effectif et n'a exprimé aucun besoin pour cet hiver, cela n'empêche pas les recruteurs du RC Lens de scruter le marché et de préparer l'avenir. Si l'on en croit le journaliste Marc-Antoine Le Moignan, spécialisé sur le marché américain, le Racing ferait partie des nombreux clubs intéressés par Kyle Duncan (New York Red Bull, 23 ans).

Déjà passé par la France et plus particulièrement la réserve du VAFC (2015-18), cet arrière latéral international américain (1 cape) peut évoluer indifféremment dans les deux couloirs et en tant que piston. Il affiche 41 matches de MLS pour 4 buts et 5 passes décisives.

Les Sang et Or ne seraient pas seul sur les rangs puisqu'Heerenven (D1 néerlandaise) et Swansea (D2 anglaise) ont également coché son nom sur leurs tablettes. Toujours selon ce journaliste, Kyle Duncan n'a pas été mis au courant des intérêts européens.